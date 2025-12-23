Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autos zerkratzt - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben im Oskar-Schlemmer-Ring offenbar mutwillig zwei abgestellte Autos beschädigt. Gegen Mittag meldete der Halter eines BMW i3, dass er an seinem Pkw gerade einen langen Kratzer auf der Fahrerseite entdeckt habe. Dieser sei beim Abstellen des Fahrzeugs am Vormittag noch nicht da gewesen. Ein VW T-Roc, der vor dem BMW geparkt war, wies eine ähnliche Beschädigung auf. Ein Zusammenhang ist nicht auszuschließen.

Nach Angaben des BMW-Besitzers hatte er sein Auto gegen 9 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 95 abgestellt und bei seiner Rückkehr gegen 11.30 Uhr den Kratzer bemerkt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell