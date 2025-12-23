Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe haben leichtes Spiel bei unverschlossenen Autos

Neuhemsbach/Kaiserslautern (ots)

Weihnachtstüten mit Geschenken haben Diebe in der Nacht zu Montag in Neuhemsbach gestohlen. Die Unbekannten waren offenbar auf Diebestour unterwegs und suchten nach unverschlossenen Fahrzeugen. In der Straße "Schlossberg" wurden sie fündig: An einem Pkw, der in einer Hauseinfahrt stand, mussten sie nur die Türen öffnen und zugreifen. Sie erbeuteten Geschenketüten, in denen sich Mützen und Schoko-Nikoläuse befanden.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Zeit zwischen Mitternacht und 4 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199.

Ähnlich ging es einer Autobesitzerin in derselben Nacht in Kaiserslautern. Sie hatte ihren Audi Q3 in der Straße "Am Vogelgesang" in Höhe des Hauses Nummer 1 abgestellt. Am Montagmorgen stellte sie fest, dass die Beifahrertür etwas offenstand und der Innenraum des Wagens durchwühlt war. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Eindringlinge Münzgeld mit, das in der Mittelkonsole lag. Die Tatzeit liegt zwischen 0 und 9.30 Uhr. Täterhinweise gibt es bislang nicht. |cri

