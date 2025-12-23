PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe haben leichtes Spiel bei unverschlossenen Autos

Neuhemsbach/Kaiserslautern (ots)

Weihnachtstüten mit Geschenken haben Diebe in der Nacht zu Montag in Neuhemsbach gestohlen. Die Unbekannten waren offenbar auf Diebestour unterwegs und suchten nach unverschlossenen Fahrzeugen. In der Straße "Schlossberg" wurden sie fündig: An einem Pkw, der in einer Hauseinfahrt stand, mussten sie nur die Türen öffnen und zugreifen. Sie erbeuteten Geschenketüten, in denen sich Mützen und Schoko-Nikoläuse befanden.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Zeit zwischen Mitternacht und 4 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199.

Ähnlich ging es einer Autobesitzerin in derselben Nacht in Kaiserslautern. Sie hatte ihren Audi Q3 in der Straße "Am Vogelgesang" in Höhe des Hauses Nummer 1 abgestellt. Am Montagmorgen stellte sie fest, dass die Beifahrertür etwas offenstand und der Innenraum des Wagens durchwühlt war. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Eindringlinge Münzgeld mit, das in der Mittelkonsole lag. Die Tatzeit liegt zwischen 0 und 9.30 Uhr. Täterhinweise gibt es bislang nicht. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 23.12.2025 – 10:50

    POL-PDKL: Berauscht und ohne Führerschein auf E-Bike unterwegs

    Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am frühen Dienstagmorgen kontrollierte die Polizei in der Rosenhofstraße einen 39-jährigen Mann auf einem E-Bike. Bereits zu Beginn der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest. Bei der Befragung gab er zu, dass er unter dem Einfluss von Amphetamin und Marihuana steht. Er musste eine Blutprobe abgeben. Doch damit nicht genug: ...

  • 23.12.2025 – 10:41

    POL-PDKL: Fahrradfahrer nimmt Vorfahrt

    Kaiserslautern (ots) - Ein Unfall mit einem verletzten Fahrradfahrer ist der Polizei am Montagnachmittag aus der Fabrikstraße gemeldet worden. Ersten Ermittlungen zufolge war der 23-jährige Fahrradfahrer mit seinem Rad in der Papiermühlstraße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Fabrikstraße achtete er nicht auf den von rechts kommenden, bevorrechtigten Pkw. Es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer stürzte und sich ...

  • 23.12.2025 – 10:38

    POL-PDKL: E-Scooter gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Zwei E-Scooter sind in der Nacht zu Montag in der Hummelstraße gestohlen worden. Die Elektroroller waren im Flur eines Mehrfamilienhauses abgestellt und verschwanden zwischen Mitternacht und sieben Uhr. Die Gefährte haben einen Wert von jeweils mehreren hundert Euro. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der ...

