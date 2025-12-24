Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Frau setzt sich zur Wehr
Kaiserslautern (ots)
Am gestrigen frühen Abend belästigte ein 27-jähriger Mann mehrere Frauen in der Mall. Eine 18-jährige Frau wehrte sich gegen diese und versprühe sogenanntes Tierabwehrspray. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 17-jährige erhielt einen Platzverweis.|wey
