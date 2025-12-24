PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frau setzt sich zur Wehr

Kaiserslautern (ots)

Am gestrigen frühen Abend belästigte ein 27-jähriger Mann mehrere Frauen in der Mall. Eine 18-jährige Frau wehrte sich gegen diese und versprühe sogenanntes Tierabwehrspray. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 17-jährige erhielt einen Platzverweis.|wey

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

