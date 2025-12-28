Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Betrunken mit dem Auto unterwegs - Führerschein weg!
Kaiserslautern (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Polizeibeamte gegen 04:28 Uhr in der Zollamtstraße einen Pkw-Fahrer, der zuvor durch Schlangenlinienfahren aufgefallen war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte bei dem 37-jährigen Fahrzeugführer deutlichen Atemalkoholgeruch sowie eine verwaschene Aussprache fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt unterbunden. Auf den Fahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.|pvd
