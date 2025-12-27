Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Illegales Autorennen

Kaiserslautern (ots)

Am 27.12. gegen 03:20 Uhr wurde eine Streifenbesatzung auf zwei Fahrzeug aufmerksam, die an einer roten Ampel im Bereich der Donnersbergstraße hielten. Nachdem die Ampel auf Grün umschaltete, beschleunigten beide Fahrzeuge stark unter quietschenden Reifen. In der Folge lieferten sich die Fahrer ein Autorennen, bei dem zeitweise Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreicht wurden. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer wurden dabei nicht gefährdet. Die Fahrzeuge wurden angehalten und kontrolliert. Bei den Fahrern handelte es sich um einen 19-Jährigen aus Eisenberg (Pfalz) und einen 21-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sowohl die Fahrzeuge als auch die Führerscheine der Fahrer sichergestellt. Auf die Beteiligten kommen nun Strafverfahren zu. |pvd

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell