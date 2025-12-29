Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Vermisste Seniorin aus Erfenbach angetroffen
Kaiserslautern (ots)
Am Sonntagmittag nahm eine Vermisstensuche einen glücklichen Ausgang: Gegen 11 Uhr wurde eine Seniorin aus Erfenbach als vermisst gemeldet. Angehörige wandten sich daraufhin an die Polizei. Einsatzkräfte suchten nach der an Demenz erkrankten Frau und trafen sie kurz vor 13 Uhr wohlbehalten an einer Bushaltestelle in der Lauterstraße an. Eine Polizeistreife brachte die 64-Jährige schließlich sicher nach Hause. |erf
