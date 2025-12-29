PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vermisste Seniorin aus Erfenbach angetroffen

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagmittag nahm eine Vermisstensuche einen glücklichen Ausgang: Gegen 11 Uhr wurde eine Seniorin aus Erfenbach als vermisst gemeldet. Angehörige wandten sich daraufhin an die Polizei. Einsatzkräfte suchten nach der an Demenz erkrankten Frau und trafen sie kurz vor 13 Uhr wohlbehalten an einer Bushaltestelle in der Lauterstraße an. Eine Polizeistreife brachte die 64-Jährige schließlich sicher nach Hause. |erf

  • 29.12.2025 – 14:32

    POL-PDKL: Der Weihnachtsmarkt ist beendet - die Polizei zieht Bilanz

    Kaiserslautern (ots) - Die Weihnachtstage sind vorüber und damit endete am 23. Dezember auch der diesjährige Weihnachtsmarkt vor der Stiftskirche in Kaiserslautern. Seit dem 17. November war die Polizei vor Ort und sorgte für Sicherheit und Ordnung. Insgesamt verlief der Markt sehr friedlich. Wegen zehn Straftaten mussten die Ordnungshüter einschreiten und die Ermittlungen aufnehmen. Darunter fielen unter anderem eine ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 07:28

    POL-PDKL: Betrunken mit dem Auto unterwegs - Führerschein weg!

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Polizeibeamte gegen 04:28 Uhr in der Zollamtstraße einen Pkw-Fahrer, der zuvor durch Schlangenlinienfahren aufgefallen war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte bei dem 37-jährigen Fahrzeugführer deutlichen Atemalkoholgeruch sowie eine verwaschene Aussprache fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 13:43

    POL-PDKL: Illegales Autorennen

    Kaiserslautern (ots) - Am 27.12. gegen 03:20 Uhr wurde eine Streifenbesatzung auf zwei Fahrzeug aufmerksam, die an einer roten Ampel im Bereich der Donnersbergstraße hielten. Nachdem die Ampel auf Grün umschaltete, beschleunigten beide Fahrzeuge stark unter quietschenden Reifen. In der Folge lieferten sich die Fahrer ein Autorennen, bei dem zeitweise Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreicht wurden. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer wurden dabei nicht gefährdet. Die ...

    mehr
