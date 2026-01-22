LPI-J: Legaler Konsum und trotzdem verboten
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Mittwochnachmittag führten die Kollegen der PI Saale-Holzland in St. Gangloff eine Verkehrskontrolle mit einem 23-Jährigen Fahrzeugführer durch. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis an. Im Anschluss wurde der berauschte Fahrzeugführer zur Durchführung einer gerichtsverwertbaren Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren sowie ein Führerscheinentzug.
