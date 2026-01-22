LPI-J: Legaler Konsum und trotzdem verboten

Jena (ots) - Am Mittwochabend kam es auf der B7 Jena Richtung Wogau zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Fuchs. Demnach wechselte ein Fuchs in einer 80er Zone die Fahrbahnseite. Der herannahende PKW konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Die eintreffenden Beamten konnten den wahrscheinlich verletzten Fuchs nicht mehr feststellen. Der Jagtpächter wurde über den flüchtigen Fuchs informiert. ...

mehr