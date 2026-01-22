PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Legaler Konsum und trotzdem verboten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mittwochnachmittag führten die Kollegen der PI Saale-Holzland in St. Gangloff eine Verkehrskontrolle mit einem 23-Jährigen Fahrzeugführer durch. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis an. Im Anschluss wurde der berauschte Fahrzeugführer zur Durchführung einer gerichtsverwertbaren Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren sowie ein Führerscheinentzug.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

