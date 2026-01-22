LPI-J: Einbruch in Keller
Apolda (ots)
Im Zeitraum zwischen dem 10.11.2025 und dem 21.01.2026 wurde in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Stobraer Straße 47 in Apolda eingebrochen. Gestohlen wurde ein Satz VW-Alufelgen im Wert von ca. 3000.00 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).
