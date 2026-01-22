LPI-J: Einbruch in Keller

Weimar/ Weimarer Land (ots) - Am frühen Mittwochnachmittag fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Mitsubishi die B85 hinter einem Lkw in Richtung Weimar. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Daasdorf und Großobringen wollte der Mann den Lkw überholen. Nach ersten Erkenntnissen scherte der Fahrer während des Überholvorgangs zu früh wieder ein und kollidierte dabei mit dem Lkw. Durch den Aufprall wurde der Lkw so beschädigt, ...

