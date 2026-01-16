PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Vor der Polizei geflüchtet, Fahrer vorläufig festgenommen

Kelsterbach (ots)

Ein junger Mann aus Frankfurt ist am Freitag (16.01.) von der Polizei vorübergehend festgenommen worden. Er kam einer Polizeistreife in einem Transporter entgegen und fuhr dabei deutlich zu schnell. Als er kontrolliert werden sollte, hielt der Fahrer allerdings nicht an, sondern flüchtete vor den Beamten in seinem Fahrzeug. Nach über einem Kilometer Flucht durch die Stadt, gab der Fahrer dann aber doch auf und hielt an. Der Grund für seine Flucht war, dass der erst 16-jährige Fahrer keinen Führerschein hatte. Die Polizisten erstatteten Anzeige gegen ihn wegen dem Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Er wurde auf der Polizeidienststelle an seine Eltern übergeben. Zudem wird nun auch gegen den Besitzer des Transporters ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Stefan Launhardt
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

