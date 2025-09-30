Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Werkzeug aus Transporter

Straßenhaus (ots)

Im Zeitraum vom Dienstag, 23.09.2025, 11.00 Uhr bis Donnerstag, 25.09.2025, 11:00 Uhr, wurde auf dem frei zugänglichen Gelände eines Autohauses in der Raiffeisenstraße in Straßenhaus durch unbekannte Täter die Hecktüre eines Transporters aufgebrochen und Werkzeug aus diesem entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell