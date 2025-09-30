Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ohne Fahrlaubnis unterwegs

Wallmenroth (ots)

Gegen 12:30 Uhr führte eine Streife der PI Betzdorf am 29.09.2025 in der Hauptstraße eine Verkehrskontrolle mit einem VW Golf durch. Dabei stellte sich heraus, dass der 19-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, da dieser aufgrund seines längerfristigen Aufenthalts in Deutschland von seinem ausländischen Führerscheinen keinen Gebrauch mehr machen durfte. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, und leiteten ein Strafverfahren gegen den Heranwachsenden ein.

