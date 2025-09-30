PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ohne Fahrlaubnis unterwegs

Wallmenroth (ots)

Gegen 12:30 Uhr führte eine Streife der PI Betzdorf am 29.09.2025 in der Hauptstraße eine Verkehrskontrolle mit einem VW Golf durch. Dabei stellte sich heraus, dass der 19-jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, da dieser aufgrund seines längerfristigen Aufenthalts in Deutschland von seinem ausländischen Führerscheinen keinen Gebrauch mehr machen durfte. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, und leiteten ein Strafverfahren gegen den Heranwachsenden ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
  • 30.09.2025 – 11:40

    POL-PDNR: Sachbeschädigung an Firmengebäude

    Gebhardshain (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft warf im Zeitraum zwischen dem 27.09., 16 Uhr, und dem 29.09.2025, 8 Uhr, einen großen Pflasterstein durch die Verglasung der Eingangstür eines Firmengebäudes in der Industriestraße, wodurch diese entsprechend beschädigt wurde. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. ...

  • 30.09.2025 – 11:37

    POL-PDNR: Körperverletzungsdelikt auf Oktoberfest

    Wallmenroth (ots) - Während des Oktoberfests in der Festhalle am Schladeweg gerieten in der Nacht vom 27. auf den 28.09.2025 gegen 03:20 Uhr ein 23-jähriger und ein 28-jähriger aneinander. Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung erlitt der 28-jährige eine Nasenfraktur, welche durch den Rettungsdienst behandelt werden musste. Die eingesetzten Polizeikräfte nahmen eine Strafanzeige auf. Rückfragen bitte an: ...

  • 30.09.2025 – 11:31

    POL-PDNR: Beleidigung eines Helfers der Tunnelübung

    Betzdorf (ots) - Am 27.09.2025 fand der Landesweite Übungstag der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) statt. Der Landesbetrieb Mobilität beteiligte sich (zusammen mit anderen Organisationen) mit der turnusmäßig verpflichtend durchzuführenden Übung im St.-Barbara-Tunnel am Gesamtgeschehen. Hierzu sperrten Mitarbeitende der Straßenmeisterei Betzdorf die Zufahrt zum St.-Barbara-Tunnel ...

