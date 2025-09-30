PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Firmengebäude

Gebhardshain (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft warf im Zeitraum zwischen dem 27.09., 16 Uhr, und dem 29.09.2025, 8 Uhr, einen großen Pflasterstein durch die Verglasung der Eingangstür eines Firmengebäudes in der Industriestraße, wodurch diese entsprechend beschädigt wurde.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 11:37

    POL-PDNR: Körperverletzungsdelikt auf Oktoberfest

    Wallmenroth (ots) - Während des Oktoberfests in der Festhalle am Schladeweg gerieten in der Nacht vom 27. auf den 28.09.2025 gegen 03:20 Uhr ein 23-jähriger und ein 28-jähriger aneinander. Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung erlitt der 28-jährige eine Nasenfraktur, welche durch den Rettungsdienst behandelt werden musste. Die eingesetzten Polizeikräfte nahmen eine Strafanzeige auf. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 11:31

    POL-PDNR: Beleidigung eines Helfers der Tunnelübung

    Betzdorf (ots) - Am 27.09.2025 fand der Landesweite Übungstag der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) statt. Der Landesbetrieb Mobilität beteiligte sich (zusammen mit anderen Organisationen) mit der turnusmäßig verpflichtend durchzuführenden Übung im St.-Barbara-Tunnel am Gesamtgeschehen. Hierzu sperrten Mitarbeitende der Straßenmeisterei Betzdorf die Zufahrt zum St.-Barbara-Tunnel ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 11:20

    POL-PDNR: PKW fährt auf Linienbus auf - zwei Verletzte

    Betzdorf (ots) - Ein 49-jähriger Linienbus-Führer und eine 20-jährige PKW-Fahrerin befuhren am 27.09.2025 gegen 14:45 Uhr die Kirchener Straße aus Richtung Kirchen kommend in Fahrtrichtung Alsdorf. Aufgrund der Verkehrslage musste der 49-jährige, welche sich allein in dem Fahrzeug befand, seinen Omnibus anhalten. Die 20-jährige fuhr mit ihrem Suzuki auf den Bus auf, wodurch sie sich selbst sowie ihre gleichaltrige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren