Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Firmengebäude

Gebhardshain (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft warf im Zeitraum zwischen dem 27.09., 16 Uhr, und dem 29.09.2025, 8 Uhr, einen großen Pflasterstein durch die Verglasung der Eingangstür eines Firmengebäudes in der Industriestraße, wodurch diese entsprechend beschädigt wurde.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

