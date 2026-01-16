Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Berauscht auf der A 67 gestoppt

Pfungstadt (ots)

Im Rahmen ihrer Streifenfahrt auf der Autobahn 67 zwischen Pfungstadt und Darmstadt, wollte eine Streife der Autobahnpolizei Südhessen am Donnerstag (15.01.) den Fahrer eines Mercedes einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dazu wurde der Mann auf die Rastanlage Pfungstadt-Ost gelotst und dort durch die Beamten kontrolliert. Ein Drogenvortest bei dem 53 Jahre alten Fahrer reagierte dabei auf Cannabis und Kokain. Der Autofahrer musste daraufhin sein Fahrzeug stehen lassen und die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo ihm von einem Arzt Blut abgenommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten, außerdem erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell