Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zur "Dunklen Jahreszeit" keine Chancen bieten
42 Fahrzeuge und 65 Personen kontrolliert

Darmstadt (ots)

Streifen des 1. Polizeireviers führten in Darmstadt zwischen Donnerstagabend (15.1.), 22 Uhr, und Freitagmorgen (16.1.), 1 Uhr, umfangreiche Fahrzeug- und Personenkontrollen im Stadtgebiet Darmstadt durch. Ziel der Maßnahmen war insbesondere die Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität zur "Dunklen Jahreszeit" mit einem Schwerpunkt auf reisende Tätergruppierungen im Deliktsfeld des Wohnungseinbruchs. Überregional agierende Täter sollen frühzeitig identifiziert werden und mögliche Tatvorbereitungen unterbunden werden. Parallel lag ein weiterer Schwerpunkt der Kontrollen auf der Verkehrssicherheit. Insbesondere die Fahrtüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer wurde überprüft, da Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss weiterhin ein erhebliches Risiko für alle Verkehrsteilnehmer darstellen.

Im Rahmen der Maßnahmen wurde unter anderem an der Bundesstraße 26 in Höhe des Ostbahnhofs eine Standkontrolle eingerichtet. Insgesamt kontrollierten die Beamtinnen und Beamten im genannten Zeitraum 42 Fahrzeuge sowie 65 Personen. Erfreulicherweise konnten die Einsatzkräfte lediglich vereinzelt Verstöße feststellen, unter anderem eine unzulässige technische Veränderung an einem Fahrzeug sowie drei Verstöße gegen die Gurtpflicht. Insgesamt wurden sieben Drogenvortests durchgeführt, die nicht den Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln erhärteten.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes schwere Folgen haben kann. Sicherheitsgurte zählen weiterhin zu den wichtigsten Schutzmaßnahmen zur Vermeidung schwerer Verletzungen bei Verkehrsunfällen. Neben Präventionsveranstaltungen zur "Dunklen Jahreszeit" und einen direkten Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern bei Sensibilisierungsmaßnahmen führt die Polizei regelmäßig solche und ähnliche Einsätze durch, um Südhessen unattraktiv für Einbrecher zu machen und den Fahndungsdruck auf Kriminelle hoch zu halten. Damit Diebe erst gar keine Chance auf Beute haben, können Bürgerinnen und Bürger auch selbst tätig werden und verdächtige Beobachtungen in der Nachbarschaft umgehend der Polizei melden und das eigene Anwesen zu sichern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

  • 16.01.2026 – 10:15

    POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeutet E-Zigaretten / Wer hat etwas gesehen?

    Darmstadt (ots) - Weil ein bislang unbekannter Täter zwischen Mittwochabend (14.1.), 23 Uhr, und Donnerstagmorgen (15.1.), 9 Uhr, einen Einbruch begangen haben soll, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll sich der Kriminelle gewaltsam über eine Tür Zugang in ein Gemischtwarenladen in der Straße "Mathildenplatz" verschafft ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 08:33

    POL-DA: Seeheim: Einbruch in Einfamilienhaus / Polizei sucht Zeugen

    Seeheim-Jugenheim (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstagnachmittag (15.1.), gegen 15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Breslauer Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten Schmuck. Mit ihrer Beute suchten sie ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 17:11

    POL-ERB: Lützelbach: Unfall mit Rettungswagen

    Lützelbach (ots) - Am Dienstag (13.01.) gegen 18:15 Uhr, kam es auf der L3106 zwischen den beiden Lützelbacher Ortsteilen Breitenbrunn und Rimhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem LKW, fuhr von Breitenbrunn nach Rimhorn und gelang dabei soweit auf die Gegenfahrbahn, dass ein entgegenkommender Rettungswagen nach rechts ausweichen musste und die dort befindlichen Leitplanke ...

    mehr
