Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Lützelbach: Unfall mit Rettungswagen

Lützelbach (ots)

Am Dienstag (13.01.) gegen 18:15 Uhr, kam es auf der L3106 zwischen den beiden Lützelbacher Ortsteilen Breitenbrunn und Rimhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem LKW, fuhr von Breitenbrunn nach Rimhorn und gelang dabei soweit auf die Gegenfahrbahn, dass ein entgegenkommender Rettungswagen nach rechts ausweichen musste und die dort befindlichen Leitplanke touchierte. Der Fahrzeugführer des LKW setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzugehen. Der entstandene Schaden wird durch die Polizei auf etwa 3000 Euro geschätzt. Sachdienlich Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Höchst i. Odw. unter der Telefonnummer 06163/9410 entgegen.

Gefertigt: Tsantsarakis, PK (PSt. Höchst i. Odw.)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell