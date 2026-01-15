PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Lützelbach: Unfall mit Rettungswagen

Lützelbach (ots)

Am Dienstag (13.01.) gegen 18:15 Uhr, kam es auf der L3106 zwischen den beiden Lützelbacher Ortsteilen Breitenbrunn und Rimhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem LKW, fuhr von Breitenbrunn nach Rimhorn und gelang dabei soweit auf die Gegenfahrbahn, dass ein entgegenkommender Rettungswagen nach rechts ausweichen musste und die dort befindlichen Leitplanke touchierte. Der Fahrzeugführer des LKW setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzugehen. Der entstandene Schaden wird durch die Polizei auf etwa 3000 Euro geschätzt. Sachdienlich Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Höchst i. Odw. unter der Telefonnummer 06163/9410 entgegen.

Gefertigt: Tsantsarakis, PK (PSt. Höchst i. Odw.)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
Pralas, PHK
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 13:15

    POL-DA: Rüsselsheim: Drei Einbrüche rufen die Polizei auf den Plan

    Rüsselsheim am Main (ots) - Am frühen Mittwochabend (14.01) wurden der Polizei innerhalb weniger Stunden gleich drei Einbrüche in Einfamilienhäuser im Rüsselsheimer Ortsteil Haßloch gemeldet. Das Vorgehen des oder der Täter war dabei immer dasselbe: Die Diebe betraten jeweils den Garten hinter den Häusern und hebelten anschließend die Terrassentüren auf, um ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 13:05

    POL-DA: Lampertheim: Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss angehalten

    Lampertheim (ots) - Bei Verkehrskontrollen am Mittwoch (14.01.) in Lampertheim an der Bundesstraße 47, gingen den Beamten zwei Autofahrer ins Netz, die ihre Fahrt aufgrund von Drogenkonsum nicht mehr fortsetzen durften. Bei einem 21 Jahre alten Mann aus Frankfurt hatten die Beamten den Verdacht, dass er vor Fahrtantritt Betäubungsmittel genommen haben könnte. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren