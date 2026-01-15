Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss angehalten

Lampertheim (ots)

Bei Verkehrskontrollen am Mittwoch (14.01.) in Lampertheim an der Bundesstraße 47, gingen den Beamten zwei Autofahrer ins Netz, die ihre Fahrt aufgrund von Drogenkonsum nicht mehr fortsetzen durften. Bei einem 21 Jahre alten Mann aus Frankfurt hatten die Beamten den Verdacht, dass er vor Fahrtantritt Betäubungsmittel genommen haben könnte. Ein durchgeführter Vortest bestätigte dies durch eine positive Reaktion auf Kokain. Bei einer weiteren Überprüfung des vom Fahrer gezeigten Führerscheins, wurden die Polizisten ebenfalls stutzig, da der Mann laut deren Informationen eigentlich gar keinen Führerschein mehr besitzen dürfte. Das Dokument wurde deshalb noch am Ort der Kontrolle sichergestellt und wird nun weiter überprüft, den von ihm genutzten Porsche musste er stehen lassen. Für den zweiten Autofahrer, einen 38-jähriger Mann aus Worms, war die Fahrt ebenfalls nach der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit beendet. Diese ergab, dass er offenbar unter dem Einfluss von Cannabis unterwegs war. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und bekamen auf der Polizeidienststelle Blut abgenommen. Den ersten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis, gegen den zweiten wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

