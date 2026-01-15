Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Zu schnell, kein Führerschein und unter Drogeneinfluss

Zivilstreife stoppt 42-Jährigen

Roßdorf (ots)

Am Mittwochnachmittag (14.1.), gegen 12.30 Uhr, fiel einer Zivilstreife der südhessischen Direktion Verkehrssicherheit und Sonderdienste in Roßdorf ein 42-jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad in der Straße "Am Schatzborn" auf.

Da der Mann in der "Zone 30" die zulässige Geschwindigkeit deutlich überschritt, wurde dieser kurze Zeit später kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige keine notwendige Fahrerlaubnis hatte. Laut eigener Aussage habe er aufgrund des Konsums von "Ecstasy" auffallend kleine Pupillen. Bei einer Überprüfung des Rollers auf einem Prüfstand ergab dies eine Geschwindigkeit von 85 km/h bei einer bauartbedingten erlaubten Höchstgeschwindigkeit bei Kleinkrafträdern von 45 km/h.

Der 42-Jährige wurde mit auf die Wache genommen, wo er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

