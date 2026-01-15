Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim (Odw.): Seniorin um mehrere tausend Euro betrogen

Reichelsheim (Odw.) (ots)

Am Mittwoch (14.01.) wurde eine 86-jährige Frau aus Reichelsheim Opfer eines Trickbetruges, der zunächst über das Telefon begann. Sie erhielt dabei einen Anruf eines Mannes, der sich als Bankmitarbeiter ihr gegenüber ausgab. Seitens der Bank wäre festgestellt worden, dass von dem Konto der Frau eine größere Summe Geld umgebucht worden wäre. Er wollte sich nun angeblich vergewissern, ob dies auch seine Richtigkeit habe. Die Seniorin verneinte dies gegenüber des angeblichen Bankmitarbeiters und bat diesen, die Buchung wieder rückgängig zu machen. Der Mann sagte ihr, dass er dazu aber ihre Bankkarte benötigen und diese dann bei ihr abholen würde. Einige Zeit später klingelte es bei der Seniorin und sie übergab dem ihr unbekannten Abholer ihre Bankkarte und möglicherweise auch die PIN. Später wurden von ihrem Konto 2000 Euro abgehoben. Den Mann konnte sie als circa 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß beschreiben. Er habe dunkle, lockige Haare und ein mitteleuropäisches Aussehen gehabt, zudem sprach er Hochdeutsch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Täter gesehen haben oder Hinweise auf diesen geben können, sich beim K23 in Erbach unter der Nummer 06062/953-0 zu melden.

