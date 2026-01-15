Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Griesheim: Ohne Versicherungsschutz

21-Jähriger flüchtet vor Polizei

Darmstadt/Griesheim (ots)

Weil er ohne Pflichtversicherung unterwegs war, muss sich nun ein 21-Jähriger nach seiner vorläufigen Festnahme am Mittwochabend (14.1.) strafrechtlich verantworten.

Einer Streife des 3. Polizeireviers fiel gegen 19.45 Uhr im Bereich der Bundesautobahn 5 ein grauer Audi auf, da kein gültiger Versicherungsschutz für den Wagen bestand. Daraufhin beschlossen sich die Beamten das Auto im Bereich der Rheinstraße in Darmstadt zu kontrollieren. Der Fahrer gab jedoch Gas und versuchte über die Bundesstraße 26 in Richtung Griesheim zu flüchten. Auf Höhe der Flughafenstraße stoppten die Gesetzeshüter das Auto und nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige vor Ort entlassen. Die Weiterfahrt mit dem Wagen wurde ihm untersagt. Die Ermittlungen dauern an.

