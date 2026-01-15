Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim/Groß-Gerau: Abgelenkt und bestohlen/Zeugen nach Trickdiebstählen gesucht

Nauheim/Groß-Gerau (ots)

Kriminelle hatten am Mittwoch (14.01.) am Georg-Mischlich-Platz in Nauheim nichts Gutes im Sinn. Gegen 10.15 Uhr sprach eine Unbekannte eine 76-jährige Autofahrerin auf dem dortigen Parkplatz an, fragte sie nach dem Weg und lenkte die Frau so ab. Dies nutzte ein weiterer Unbekannter und ließ anschließend die auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche der 76-Jährigen mitgehen. Das Duo flüchtete anschließend zu Fuß. Zudem ereignete sich gegen 11.00 Uhr eine gleichgelagerte Tat am Helvetia Parc in Groß-Gerau. Hier konnte der Diebstahl der Handtasche durch einen aufmerksamen Zeugen, der den Täter ansprach, aber verhindert werden. Die beiden Verdächtigen flüchteten in einem schwarzen Audi mit OF-Kennzeichen.

Zu der Unbekannten sind folgende Details bekannt: Die Frau ist klein, kräftig und hat auffällig hervorstehende Augen. Sie trug eine Mütze, einen hellen Mantel und Brille. Ihr Begleiter hat dunkle Haare, einen Bart und sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Er war dunkel gekleidet.

Weitere Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten, mit der Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/175-0 Kontakt aufzunehmen.

