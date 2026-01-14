PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: 28-Jähriger greift Fahrkartenkontrolleure und Polizistin an/Festnahme

Kelsterbach (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann geriet am Montagvormittag (12.01.), gegen 10.30 Uhr, in der S-Bahn vom Hauptbahnhof zum Flughafen in eine Ticketkontrolle. Hierbei wurde festgestellt, dass er über keinen gültigen Fahrschein verfügte. Im weiteren Verlauf attackierte er am Bahnhof in Kelsterbach die beiden 34 Jahre alten Kontrolleure der Deutschen Bahn und eine 23-jährige Bundespolizistin, die in der Bahn mitfuhr und die beiden Bahnmitarbeiter unterstützte, mit Faustschlägen und einem Ellenbogenstoß. Alle Angegriffenen zogen sich hierbei Blessuren leichterer Art zu.

Der 28-Jährige wurde festgenommen und wird sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

