POL-DA: Heppenheim: Autoscheibe eingeschlagen - Handtaschen entwendet

Heppenheim (ots)

Am Dienstag (13.01.), in der Zeit zwischen 10.40 und 12.00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter in der Hölderlinstraße Fensterscheiben eines geparkten Autos ein. Aus dem grauen Mercedes entwendete der Täter anschließend zwei Handtaschen samt Inhalt und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.

