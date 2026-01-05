Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressives Verhalten führt zur Gewahrsamnahme

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Zeugen meldeten am Samstagabend gegen 18:00 Uhr, mehrere Personen, welche vor einem Supermarkt in Hermsdorf Passanten belästigten würden. Dabei sollten die Männer auch mit Flaschen geworfen haben. Mehrere Streifenbeamte nahmen sich der Sache an und stellten drei betrunkene Männer fest. Einer der drei, ein 44-Jähriger, wollte sich den polizeilichen Maßnahmen entziehen. Als die Beamten ihn festhielten, schlug der Mann nach ihnen. Er sollte in der Folge gefesselt werden, dabei leistete er Widerstand und musste zu Boden gebracht werden. Der Mann verletzte sich leicht und wurde im nächstgelegenen Krankenhaus untersucht. Doch der Mann wollte sich nicht beruhigen und bedrohte die Beamten. Die Beamten haben ihn in Gewahrsam genommen. Nachdem er sich ausgenüchtert hatte, durfte er die Polizeiinspektion wieder verlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

