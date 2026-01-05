PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch in Winzerla

Jena (ots)

Am Sonntagnachmittag stellte der 20-Jährige Mieter einer Wohnung in Jena-Winzerla den Einbruch in ein Kellerabteil fest. Er verständigte die Polizei um die Sache zur Anzeige zu bringen. Es handelte sich dabei nicht um den Keller des Zeugen, sondern um den eines 39-Jährigen. Bei diesem wurde die Kellertür aufgebrochen und der Keller nach Wertsachen durchsucht. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde die Anzeige in Abwesenheit des Geschädigten aufgenommen. Dieser befand sich nicht in Jena. Daher ist das aktuelle Beutegut unbekannt. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

