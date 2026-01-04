Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randalierer verwüsten Bahnhof

Crossen an der Elster (ots)

Am Samstag, 03.01.2026 wurde gegen 01:00 Uhr in Crossen eine größere Gruppierung gemeldet, welche Feuerwerkskörper zünden und auch gegen Personen und Fahrzeuge werfen sollen. Durch Polizeibeamten der PI Saale-Holzland mit Unterstützung von Kollegen aus Gera konnten folgend mehrere Jugendliche / junge Heranwachsende festgestellt werden, welche der Ausgangsmeldung zuzuordnen sind. Weiterhin wurde festgestellt, dass Schaukästen und Glasscheiben am Bahnhof zerstört wurden, was vermutlich auch durch die Gruppierung geschehen ist. Der Schaden wird hierbei auf einen höheren vierstelligen Betrag eingeschätzt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen die entsprechende Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten sich an die Polizei Saale-Holzland zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell