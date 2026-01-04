LPI-J: Einbruchsversuch in Supermarkt
Apolda (ots)
Unbekannte Täter versuchten am 03.01.2026 gegen 23:00 Uhr in einen mit diversen Kameras und Alarmanlagen gesicherten Supermarkt in der Innenstadt Apolda einzudringen. Hierbei beschädigten sie das Rolltor des Objektes, lösten folglich den Alarm und den Einsatz des Sicherheitsdienstes des Lebensmittelriesen aus und flohen anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Am Rolltor entstand ein Sachschaden von 5.000 EUR.
