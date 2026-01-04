LPI-J: Einbruchsversuch in Supermarkt

Apolda (ots) - Am Neujahrsabend 01.01.2026 beschädigten Unbekannte die Bleiverglasung einer Eingangstür eines Wohnhauses in Apolda, Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 2 indem sie einen unbekannten Gegenstand auf diese warfen. Nach Angaben des Eigentümers soll es sich bei den Tätern um Jugendliche gehandelt haben. An der Tür entstand ein Sachschaden von 1.500 EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 ...

