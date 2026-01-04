PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruchsversuch in Supermarkt

Apolda (ots)

Unbekannte Täter versuchten am 03.01.2026 gegen 23:00 Uhr in einen mit diversen Kameras und Alarmanlagen gesicherten Supermarkt in der Innenstadt Apolda einzudringen. Hierbei beschädigten sie das Rolltor des Objektes, lösten folglich den Alarm und den Einsatz des Sicherheitsdienstes des Lebensmittelriesen aus und flohen anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Am Rolltor entstand ein Sachschaden von 5.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

