Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Explosion reißt Loch in Fleischereianhänger

Apolda (ots)

Am 02.01.2026 brachte ein ortsbekannter Fleischereiinhaber die Sachbeschädigung seines Verkaufsanhängers zur Anzeige. In der Silvesternacht 2025/ 2026 hatten Unbekannte einen illegalen Feuerwerkskörper unter seinem am Glockenhofcenter in Apolda, Leutloffstraße abgestellten Anhänger platziert und diesen zur Detonation gebracht. Durch die Explosion entstand ein 30cm großen Loch im Boden des Anhängers. Im Innenraum entstanden zudem erhebliche Sachschäden am Interieur. Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

