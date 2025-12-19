PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Sexuelle Belästigung im Regionalexpress

Kassel (ots)

Am gestrigen Donnerstag (18.12) benutzte eine 40-jährige Frau den Regionalexpress RE 30 von Frankfurt am Main Richtung Kassel.

Während dieser Fahrt soll sich ein 39-Jähriger zu ihr gesetzt haben und versucht haben Kontakt zu ihr aufzunehmen.

Diese Kontaktversuche wurden durch die Frau unterbunden.

Der 39-jährige Deutsche setzte sich daraufhin auf einen anderen Sitzplatz, kehrte aber kurze Zeit später zu der 40-jährigen Französin zurück.

Kurz vor Ankunft im Kulturbahnhof Kassel begann er durch die Hose an seinem Glied zu manipulieren. Kurz darauf entblößte er sein Glied.

Als dies durch die Frau bemerkt wurde, stand sie unverzüglich auf und drängte sich an dem Mann vorbei, um den Zug zu verlassen.

Als die Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel vor Ort eintraf, konnte die Frau den Mann herausdeuten.

Die Bundespolizeiinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. Wer ebenfalls etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 816 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

