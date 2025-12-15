Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung im Zug

Höhnebach (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) (ots)

Am Freitagnachmittag (12.12.) kam es gegen 16:15 Uhr in einer Cantusbahn (RB24219) auf der Strecke von Bebra in Richtung Eisenach zu einer sexuellen Belästigung einer jungen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Täter eine 20-Jährige während der Zugfahrt zwischen den Haltepunkten Höhnebach und Wildeck-Bosserode sexuell belästigt haben. Der Mann soll hierbei sein Geschlechtsteil entblößt und der Geschädigten mehrfach etwas zugerufen haben. Die Frau saß zunächst in einer Vierersitzgruppe. Nach dem Halt in Höhnebach begab sie sich zur Zugtür, da sie in Wildeck-Bosserode aussteigen wollte. In diesem Zusammenhang soll es zu den Belästigungen gekommen sein.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- Männlich, vermutlich deutscher Staatsangehöriger, graue Kleidung, Piercings, führte eine Tasche mit einem weißen Keyboard mit sich

Die Geschädigte meldete den Vorfall am Abend desselben Tages telefonisch bei der Bundespolizei Kassel und erstattete Anzeige. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

