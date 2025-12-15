PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung im Zug

Höhnebach (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) (ots)

Am Freitagnachmittag (12.12.) kam es gegen 16:15 Uhr in einer Cantusbahn (RB24219) auf der Strecke von Bebra in Richtung Eisenach zu einer sexuellen Belästigung einer jungen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Täter eine 20-Jährige während der Zugfahrt zwischen den Haltepunkten Höhnebach und Wildeck-Bosserode sexuell belästigt haben. Der Mann soll hierbei sein Geschlechtsteil entblößt und der Geschädigten mehrfach etwas zugerufen haben. Die Frau saß zunächst in einer Vierersitzgruppe. Nach dem Halt in Höhnebach begab sie sich zur Zugtür, da sie in Wildeck-Bosserode aussteigen wollte. In diesem Zusammenhang soll es zu den Belästigungen gekommen sein.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   - Männlich, vermutlich deutscher Staatsangehöriger, graue 
     Kleidung, Piercings, führte eine Tasche mit einem weißen 
     Keyboard mit sich

Die Geschädigte meldete den Vorfall am Abend desselben Tages telefonisch bei der Bundespolizei Kassel und erstattete Anzeige. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Pressesprecher
Ibrahim Aras
Telefon: 0561/81616 - 1010
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 11:00

    BPOL-KS: Schlägerei am Bahnhof Herborn - Bundespolizei sucht Zeugen!

    Herborn (Lahn-Dill-Kreis) (ots) - Am Freitagabend (12.12.) wurde die Bundespolizeiinspektion Kassel darüber informiert, dass es am Bahnhof Herborn zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen sei. Beim Eintreffen der Bundespolizei waren bereits mehrere Streifen der Landespolizei vor Ort eingesetzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 24-jähriger ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:00

    BPOL-KS: Schottersteine auf Bahnstrecke gelegt - Bundespolizei sucht Zeugen!

    Edermünde-Grifte (ots) - Am Samstag (13.12.) gegen 11:20 Uhr kam es bei der Durchfahrt eines ICE durch den Bahnhof Edermünde-Grifte zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Bislang unbekannte Täter legten Schottersteine auf die Bahnstrecke, welche vom durchfahrenden ICE 1577 überfahren wurden. Der ICE musste anschließend eine Schnellbremsung einlegen. ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:16

    BPOL-KS: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte führt zur Haftvorführung

    Gießen (ots) - Am Mittwochabend (10.12.) kam es im Bahnhof Gießen auf Bahnsteig 11 zu einem tätlichen Angriff auf Bundespolizisten. Gegen 19:24 Uhr trafen vier Beamte des Bundespolizeireviers Gießen auf einen 36-jährigen Mann, der auf Bahnsteig 11 lautstark herumschrie. Zuvor hatte sich eine Zugbegleiterin an die Bundespolizei gewandt und mitgeteilt, dass sie den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren