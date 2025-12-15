Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Schlägerei am Bahnhof Herborn - Bundespolizei sucht Zeugen!

Herborn (Lahn-Dill-Kreis) (ots)

Am Freitagabend (12.12.) wurde die Bundespolizeiinspektion Kassel darüber informiert, dass es am Bahnhof Herborn zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen sei. Beim Eintreffen der Bundespolizei waren bereits mehrere Streifen der Landespolizei vor Ort eingesetzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 24-jähriger Marokkaner gegen 17:50 Uhr zunächst von der Weiterfahrt mit einer Regionalbahn (RE 99) ausgeschlossen. Grund hierfür soll sein verbal aggressives Verhalten gegen Mitreisende sowie sein alkoholisierter Zustand gewesen sein. Auch nach Ausschluss der Weiterfahrt verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv und ging wahllos auf Passanten los und beleidigte sie. Beim Wechsel vom Bahnsteig 2 auf den Bahnsteig 1 geriet er mit zwei bislang unbekannten Männern in Streit. In der Folge ging der 24-Jährige aggressiv auf beide Männer los, schlug und schubste sie, sodass einer der Beiden zu Boden stürzte. Im weiteren Verlauf soll der zweite Mann vermutlich einen Schlagstock aus der Jacke gezogen und diesen an den zuvor zu Boden gegangenen Mann übergeben haben. Dieser soll anschließend gezielt zwei Mal auf den Kopf sowie den Oberkörper des 24-Jährigen geschlagen haben. Die Tat wurde von mehreren Zeugen beobachtet. Nach den Angriffen flüchteten die beiden Männer vom Bahnhof Herborn in Richtung Innenstadt.

Personenbeschreibungen:

Tatverdächtiger 1:

Schwarze Jacke, dunkle Camouflage-Hose, dunkle Turnschuhe, schwarze Wollmütze, schlanke Statur

Tatverdächtiger 2:

Rote Jacke mit schwarzem Fellkragen, schwarze Jogginghose, silberne Turnschuhe, schwarze Haare

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den flüchtigen Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell