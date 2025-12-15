Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Schottersteine auf Bahnstrecke gelegt - Bundespolizei sucht Zeugen!

Edermünde-Grifte (ots)

Am Samstag (13.12.) gegen 11:20 Uhr kam es bei der Durchfahrt eines ICE durch den Bahnhof Edermünde-Grifte zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Bislang unbekannte Täter legten Schottersteine auf die Bahnstrecke, welche vom durchfahrenden ICE 1577 überfahren wurden. Der ICE musste anschließend eine Schnellbremsung einlegen. Beschädigungen am Zug konnten nicht festgestellt werden. Durch die Schnellbremsung wurde niemand verletzt.

Zwei Zeuginnen gaben an, dass sie zur Tatzeit zwei Mädchen im Alter zwischen etwa 9 und 13 Jahren im Bereich des Ederweges gesehen haben. Die Mädchen seien mehrfach in Richtung des Gleisbereichs gelaufen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sie sich dort aufgehalten haben, um ,,Selfies'' zu machen. Zudem sollen die Kinder vermutlich Schlafanzüge getragen haben. Weitere Hinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell