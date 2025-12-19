Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Verdacht auf Hundediebstahl führt zu gewalttätiger Auseinandersetzung

Kassel (ots)

Am gestrigen Nachmittag (18.12.) gegen 12:50 Uhr kam es vor einer Drogeriefiliale im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe zu einem körperlichen Übergriff im Zusammenhang mit einem Hund. Ein 44-jähriger Mann hatte während eines Einkaufsvorgangs seinen Hund vor der Filiale angebunden. In dieser Zeit band ein 34-jähriger Mann den Hund los und entfernte sich mit diesem Richtung Ausgang. Der Hundehalter bemerkte dies und ging davon aus, dass der Mann den Hund entwenden wollte. Er nahm die Verfolgung auf und brachte den 34-Jährigen zu Fall, indem er ihm ein Bein stellte. In der Folge soll der 44-Jährige dem 34-Jährigen gegen den Kopf getreten haben. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Kassel trafen vor Ort ein und führten die erforderlichen strafprozessualen Maßnahmen gegen beide Beteiligten durch. Der Hund blieb unversehrt und wurde seinem Halter übergeben.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer vor Ort entlassen. Wer weitere Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr.: 0561-81616 0 zu melden.

