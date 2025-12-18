Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Streit endet mit Schlägen

Borken (ots)

Ein Streit zwischen vier Personen endete am vergangenen Dienstag (16.12./18:25 Uhr) am Bahnhof Borken in einer handfesten Auseinandersetzung.

Was war geschehen?

Zwei männliche Personen, im Alter von 21 und 31 Jahren, sollen eine unbekannte Frau in der Hessischen Landesbahn (HLB), RE 98, belästigten haben.

Ein 49-Jähriger und ein 23-Jähriger sollen den Vorfall beobachtet haben. Um der Frau zu helfen, wiesen sie die zwei aus Algerien und Tunesien stammenden Männer auf ihr Fehlverhalten hin.

Daraufhin soll der 21-jährige Algerier dem 49-jährigen Deutsche zweimal ins Gesicht geschlagen haben. Im nun folgenden Handgemenge, verletzte sich der 23-jährige Türke an der Hand, dem Bauch und den Rippen.

Zudem wurde seine Jacke zerrissen und sein iPhone beschädigt. Streifen der Polizeistation Homberg und der Bundespolizeiinspektion Kassel wurden nach Borken eingesetzt.

Vor Ort konnten alle Beteiligten angetroffen werden.

Lediglich die unbekannte weibliche Person, die durch den Tunesier und den Algerier belästigt wurde, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unbekannt.

Der 23-jährige Türke sowie der 31-jährige Tunesier wurden mit leichten Verletzungen in eine Klink verbracht.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Weitere Zeugen sowie die unbekannte weibliche Person werden gebeten sich unter der Tel.Nr.: 0561 816 160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell