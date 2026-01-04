LPI-J: Auf winterglatter Fahrbahn gegen Leitplanke gefahren
Weimar (ots)
Am Samstag gegen Mittag befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Pkw Renault die B85 aus Buttelstedt kommend in nördliche Richtung. Ca. 300m nach dem Ortsausgang Buttelstedt geriet sie aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins schleudern und kollidierte mit der linken Leitplanke. Sie wurde dabei leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit (Schaden 3000 Euro) und musste abgeschleppt werden. Die Leitplanke wurde ebenfalls beschädigt (1000 Euro).
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell