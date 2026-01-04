PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf winterglatter Fahrbahn gegen Leitplanke gefahren

Weimar (ots)

Am Samstag gegen Mittag befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Pkw Renault die B85 aus Buttelstedt kommend in nördliche Richtung. Ca. 300m nach dem Ortsausgang Buttelstedt geriet sie aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins schleudern und kollidierte mit der linken Leitplanke. Sie wurde dabei leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit (Schaden 3000 Euro) und musste abgeschleppt werden. Die Leitplanke wurde ebenfalls beschädigt (1000 Euro).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 09:22

    LPI-J: Weihnachtsbaum durch Böller beschädigt

    Weimar (ots) - Unbekannte Täter brachten in der Nacht zu Freitag am Anger in Umpferstedt am Stamm eines öffentlich aufgestellten Weihnachtsbaums einen unbekannten Sprengkörper an, welcher detonierte. Hierdurch wurden sowohl Äste abgerissen als auch Weihnachtsbaumkugeln und die Lichterkette beschädigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 09:21

    LPI-J: Briefkasten zerstört, Pkw beschädigt

    Weimar (ots) - Unbekannte Täter sprengten in der Silvesternacht mit Böllern einen Briefkasten in der Röhrstraße. Der Briefkasten wurde komplett zerstört. Durch die herumfliegenden Teile wurde ein daneben parkender Pkw beschädigt. Es entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von 2300 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 09:18

    LPI-J: Gestohlenes Fahrrad geortet

    Weimar (ots) - In der Nacht zu Dienstag drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Fahrradgarage in der Schopenhauerstraße ein und entwendeten ein angeschlossenes Fahrrad im Wert von 3000 Euro. An der Garagentür und am Fahrradschloss entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Der Geschädigte konnte sein Fahrrad im Bereich Weimar-West orten. Die hinzugezogenen Beamten stellten das Fahrrad in einem Gemeinschaftskeller in der Soproner Straße fest und übergaben es zurück ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren