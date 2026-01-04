LPI-J: Briefkasten zerstört, Pkw beschädigt
Weimar (ots)
Unbekannte Täter sprengten in der Silvesternacht mit Böllern einen Briefkasten in der Röhrstraße. Der Briefkasten wurde komplett zerstört. Durch die herumfliegenden Teile wurde ein daneben parkender Pkw beschädigt. Es entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von 2300 Euro.
