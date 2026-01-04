LPI-J: Weihnachtsbaum durch Böller beschädigt
Weimar (ots)
Unbekannte Täter brachten in der Nacht zu Freitag am Anger in Umpferstedt am Stamm eines öffentlich aufgestellten Weihnachtsbaums einen unbekannten Sprengkörper an, welcher detonierte. Hierdurch wurden sowohl Äste abgerissen als auch Weihnachtsbaumkugeln und die Lichterkette beschädigt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell