LPI-J: Weihnachtsbaum durch Böller beschädigt

Weimar (ots) - In der Nacht zu Dienstag drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Fahrradgarage in der Schopenhauerstraße ein und entwendeten ein angeschlossenes Fahrrad im Wert von 3000 Euro. An der Garagentür und am Fahrradschloss entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Der Geschädigte konnte sein Fahrrad im Bereich Weimar-West orten. Die hinzugezogenen Beamten stellten das Fahrrad in einem Gemeinschaftskeller in der Soproner Straße fest und übergaben es zurück ...

