LPI-J: Randalierer am Bahnhof festgestellt
Weimar (ots)
Am Freitagabend meldeten Zeugen eine aggressive männliche Person, welche in der Schopenhauerstraße gegen geparkte Fahrzeuge schlägt. Dabei wurde ein Pkw am Außenspiegel und der Tür beschädigt (Schaden 400 Euro). Anschließend begab sich die Person in die Halle des Hauptbahnhofs. Dort zog er mehrfach gewaltsam an der Eingangstür eines Geschäfts, so dass diese aus der Verankerung gerissen wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 37-jährige, polizeibekannten Mann auf dem Bahnsteig festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,55 Promille. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.
