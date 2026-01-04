PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Randalierer am Bahnhof festgestellt

Weimar (ots)

Am Freitagabend meldeten Zeugen eine aggressive männliche Person, welche in der Schopenhauerstraße gegen geparkte Fahrzeuge schlägt. Dabei wurde ein Pkw am Außenspiegel und der Tür beschädigt (Schaden 400 Euro). Anschließend begab sich die Person in die Halle des Hauptbahnhofs. Dort zog er mehrfach gewaltsam an der Eingangstür eines Geschäfts, so dass diese aus der Verankerung gerissen wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 37-jährige, polizeibekannten Mann auf dem Bahnsteig festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,55 Promille. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  04.01.2026 – 06:34

    LPI-J: Gestohlenes E-Bike festgestellt

    Jena (ots) - Am Freitagabend, gegen 22:35 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Jena eine 40-jährige Fahrradfahrerin im Bereich der Brändströmstraße in Jena Ost. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein hochwertiges E-Pedelec der Marke Cube. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass die Rahmennummer des Fahrrades entfernt wurde. Bei der Befragung konnte die Frau weder Angaben über die Herkunft machen, noch einen

    mehr
  03.01.2026 – 10:22

    LPI-J: Medieninformation zum Polizeieinsatz am 03. Februar 2026

    Jena (ots) - Seit den frühen Morgenstunden des 03. Februar 2026 befinden sich Einsatzkräfte der Landespolizeiinspektion Jena im Bereich Am Rähmen im Einsatz. Hintergrund ist eine Bedrohungslage, die von einem Mieter eines Mehrfamilienhauses ausging. Der Ereignisort wurde weiträumig abgesperrt. Da sich die betreffende Person allein in ihrer Wohnung aufhielt, konnte eine unmittelbare Gefährdung Dritter ausgeschlossen

    mehr
  02.01.2026 – 14:19

    LPI-J: Angetrunkener Fahrzeugführer missachtet rote Ampel

    Apolda (ots) - Am Neujahrsabend, 01.01.2026, 19:00 Uhr missachtete ein 24-jähriger Seat-Fahrer das Rotlicht an einer Ampel an der B87 in Oberroßla als er aus dem Dorf auf die B87 auffuhr. Eine 62-jährige Fahrerin eines VW Golf konnte auf der B87 aus Richtung Rannstedt in Richtung Weimar fahrend einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An beiden Pkws entstanden

    mehr
