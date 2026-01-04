Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlenes E-Bike festgestellt

Jena (ots)

Am Freitagabend, gegen 22:35 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Jena eine 40-jährige Fahrradfahrerin im Bereich der Brändströmstraße in Jena Ost. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein hochwertiges E-Pedelec der Marke Cube. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass die Rahmennummer des Fahrrades entfernt wurde. Bei der Befragung konnte die Frau weder Angaben über die Herkunft machen, noch einen Eigentumsnachweis vorlegen. Das Pedelec wurde durch die Beamten beschlagnahmt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

