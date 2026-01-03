Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation zum Polizeieinsatz am 03. Februar 2026

Jena (ots)

Seit den frühen Morgenstunden des 03. Februar 2026 befinden sich Einsatzkräfte der Landespolizeiinspektion Jena im Bereich Am Rähmen im Einsatz. Hintergrund ist eine Bedrohungslage, die von einem Mieter eines Mehrfamilienhauses ausging.

Der Ereignisort wurde weiträumig abgesperrt. Da sich die betreffende Person allein in ihrer Wohnung aufhielt, konnte eine unmittelbare Gefährdung Dritter ausgeschlossen werden. Aufgrund des Eindrucks, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand und eine mögliche Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden weitere Einsatzkräfte hinzugezogen. Hierzu zählten unter anderem Spezialkräfte des Landeskriminalamtes.

Ebenso waren die Berufsfeuerwehr Jena sowie weitere Rettungskräfte im Einsatz. Vorsorglich wurde unterhalb des Balkons der Wohnung ein Sprungkissen aufgebaut. Da eine Kontaktaufnahme mit dem Mann nicht erfolgreich verlief, wurde ein polizeilicher Notzugriff vorbereitet.

Gegen 09:45 Uhr sprang der Mann über die Balkonbrüstung und landete auf dem zuvor errichteten Sprungkissen. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt.

Der Einsatz sowie die polizeiliche Aufnahme des Ereignisortes dauern derzeit noch an.

Rückfragen werden unter der Rufnummer 03641 81 1123 beantwortet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell