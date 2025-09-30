PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UN: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 26.09.2025 um 13:06 Uhr: Bergkamen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 45-jährigen Mann

Bergkamen (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Seit Donnerstagabend (18.09.2025) wird ein 45-jähriger polnischer Mann von seiner Familie vermisst. Gegen 19:00 Uhr wurde er zuletzt in Bergkamen von einem Bekannten gesehen.

Die bisherigen Suchmaßnahmen haben nicht zu seinem Auffinden geführt. Der 45-Jährige ist in Deutschland nicht orientiert. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit der Personenbeschreibung, dem Lichtbild und der derzeitig getragenen Kleidung des 45-Jährigen:

https://polizei.nrw/fahndung/181564

Wer hat den Vermissten gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiwache in Kamen unter 02303 921 3220 oder 921 0 entgegen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

