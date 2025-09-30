POL-UN: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 26.09.2025 um 13:06 Uhr: Bergkamen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 45-jährigen Mann
Bergkamen (ots)
Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Seit Donnerstagabend (18.09.2025) wird ein 45-jähriger polnischer Mann von seiner Familie vermisst. Gegen 19:00 Uhr wurde er zuletzt in Bergkamen von einem Bekannten gesehen.
Die bisherigen Suchmaßnahmen haben nicht zu seinem Auffinden geführt. Der 45-Jährige ist in Deutschland nicht orientiert. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.
Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit der Personenbeschreibung, dem Lichtbild und der derzeitig getragenen Kleidung des 45-Jährigen:
https://polizei.nrw/fahndung/181564
Wer hat den Vermissten gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiwache in Kamen unter 02303 921 3220 oder 921 0 entgegen.
