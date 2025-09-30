PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Unfallflucht: Zeugen gesucht

Holzwickede (ots)

Am Montag, 29.09.2025, zwischen 06.00 Uhr und 06.15 Uhr, ereignete sich in der Römerstraße in Holzwickede ein Verkehrsunfall, bei dem eine bislang unbekannte Person möglicherweise schwer verletzt wurde.

Zeugen bemerkten einen beschädigten Pkw. Neben dem Pkw befanden sich Teile eines möglicherweise Leicht- oder Kleinkraftrades sowie das Visier eines Helmes.

Zudem waren im Bereich rund um den Pkw Blutspuren zu finden.

Es wird aktuell davon ausgegangen, dass der oder die Fahrerin des Leicht- oder Kleinkraftrades gegen den geparkten Pkw fuhr, wobei er oder sie sich verletzte.

Anschließend entfernte sich die unbekannte flüchtige Person von der Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten.

Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten - genauso wie der oder die Verursacherin - sich bei der Polizei in Unna zu melden: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder gerne auch per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

