POL-UN: Selm - Unbekannte Täter nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Selm (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag (27.09.2025) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kreisstraße in Selm eingedrungen.

Zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr drangen die Täter durch Aufhebeln eines Fensters in die Wohnung im ersten Oberschoss ein. Im Inneren der Räumlichkeiten durchwühlten sie mehrere Zimmer und entwendeten Bargeld.

Wer Hinweise zu dem Einbruch und den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Werne zu wenden: 02389 921 3420 oder 02303 921 0. Gerne werden Hinweise auch per Mail entgegengenommen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

