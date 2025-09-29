PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Unbekannte Täter nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht

Selm (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag (27.09.2025) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kreisstraße in Selm eingedrungen.

Zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr drangen die Täter durch Aufhebeln eines Fensters in die Wohnung im ersten Oberschoss ein. Im Inneren der Räumlichkeiten durchwühlten sie mehrere Zimmer und entwendeten Bargeld.

Wer Hinweise zu dem Einbruch und den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Werne zu wenden: 02389 921 3420 oder 02303 921 0. Gerne werden Hinweise auch per Mail entgegengenommen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

