Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - drei brennende Papiercontainer

Kamen (ots)

Am Samstag (27.09.2025) kam es im Kamener Stadtgebiet zu drei Mülltonnenbränden. Gegen 17:00 Uhr brannte ein Papiercontainer an der Straße Westenmauer. Am Abend kam es gegen 21:25 Uhr und 21:30 Uhr zu Sachbeschädigungen durch Feuer an einem Papiercontainer an der Lünener Straße und der Unnaer Straße. Die Abfallbehälter wurden durch die Feuerwehr gelöscht.

Die Polizei hat Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell