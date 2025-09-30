PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Alkoholisierter Fahrradfahrer verursacht Alleinunfall mit 3,52 Promille

Schwerte (ots)

Am Montag (29.09.2025) befuhr ein 32-jähriger Schwerter gegen 23.05 Uhr mit seinem Fahrrad den Westendamm in Schwerte-Holzen.

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er und verletzte sich dabei. Zur Beobachtung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen riefen die Polizei, die vor Ort feststellen konnte, dass die Person erheblich alkoholisiert war.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,52 Promille.

Er muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

