Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Weimar (ots)

Am Samstagmorgen gegen 8 Uhr befuhr ein silberner Mercedes-Kombi die Moskauer Straße aus Richtung Kaunaser Straße kommend. Am linken Fahrbahnrand standen ordnungsgemäß zwei Pkw (Renault, Toyota) geparkt. Auf der winterglatten Fahrbahn fuhr der Mercedes mit unangepasster Geschwindigkeit durch die Kurve und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der weiteren Folge stieß er gegen den Pkw Renault, welcher auf den Toyota geschoben wurde. Nach dem Unfall verließ der Verursacher pflichtwidrig den Unfallort. Bei dem Unfall wurden nach ersten Erkenntnissen keine Personen verletzt. An beiden geparkten Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs machen können, werden gebeten sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizeiinspektion Weimar unter Angabe des Aktenzeichens (VUS/ 0001486/2026) zu melden (Tel.: 03643 882-0, E-Mail: pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell