LPI-J: Apolda in Öl und rosa Schnee
Apolda (ots)
Am 02.01.2026 verursachte ein Linienbus der PVG Apolda im gesamten Stadtgebiet Apolda eine Öl- und Kühlmittelspur, welche durch die Freiwillige Feuerwehr Apolda großräumig gebunden werden musste. Aufmerksame Bürger und Verkehrsteilnehmer können nunmehr beruhigt über den rosafarbenen Schnee am Straßenrand sein, welcher aufgrund des Bindemittels entstanden ist.
