Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streitigkeit eskaliert

Jena (ots)

Am Samstagabend gegen 20:00 Uhr traf ein 33-Jähriger auf zwei andere männliche Personen in der Karl-Marx-Allee in Jena. Es kam zu einer verbalen Streitigkeit die in einer handfesten Schlägerei endete. Dabei schlugen die beiden Männer auf den 33-Jährigen ein. Als hinzugerufene Polizeikräfte eintrafen, lag dieser am Boden. Der Mann wurde mit Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Einer der beiden Täter befand sich noch am Tatort. Es handelte sich um einen 16-Jährigen, dieser hatte einen Atemalkoholwert von 1,65 Promille. Er wurde zu seinen Erziehungsberechtigten gebracht. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt und dem zweiten Täter dauern an.

