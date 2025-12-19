Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Handtaschenraub in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise nach einem Handtaschenraub in der Steinmetzstraße geben können. Am Donnerstagmittag, 18. Dezember 2025, lief eine 79-Jährige gegen 12.50 Uhr entlang der Straße, als ihr ein junger Mann an einer Haustür auffiel. Sie lief an ihm vorbei und bog in eine Hofeinfahrt ab. Plötzlich griff jemand von hinten an ihre Handtasche. Als die Gelsenkirchenerin sich umdrehte, erkannte sie den jungen Mann wieder, der immer stärker an ihrer Tasche riss. Schließlich stieß der Tatverdächtige die Seniorin zu Boden und flüchtete mit der blauen Lederhandtasche.

Die 79-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

Der Tatverdächtige soll etwa 25 Jahre alt gewesen sein, er war ungefähr 1,65 Meter groß, von schlanker Statur und trug einen blauen, knielangen Mantel sowie weiße Sportschuhe.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können. Entsprechende Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder unter der 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell