Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Gelsenkirchen, Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Raub kam es am Mittwochabend, 17.12.25 um 20:45 Uhr. Einem 39-jährigen Dorstener wurde an einem ihm nicht bekannten Ort in Gelsenkirchen durch drei unbekannte Männer aufgelauert, als dieser seinen Pkw abstellte. Diese schlugen mittels Faustschlägen auf ihn ein, besprühten ihn mit Pfefferspray und bedrohten ihn mit einem Messer. Zu den drei Tatverdächtigen konnte er nur angeben, dass es sich um männliche Personen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren gehandelt habe und diese schwarz gekleidet waren. Es wurden zwei Mobiltelefone und ein Haustürschlüssel entwendet. Da der 39-jährige nicht ortskundig war, konnte der Tatort nicht ermittelt werden. Er selbst erschien auf der Polizeiwache und gab den Sachverhalt zu Protokoll.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0209 365 0 (Vermittlung) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache)zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell