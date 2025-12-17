POL-GE: Mann nach Sachbeschädigung an Moschee festgenommen
Gelsenkirchen (ots)
Nachdem ein 23-jähriger Mann am Mittwoch, 17. Dezember 2025, die Scheibe an einer Moschee in Schalke eingeschlagen hat, wurde die Polizei gegen 13.15 Uhr zur Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Schalker Meile gerufen. Vor Ort wurde der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland von Polizeikräften vorläufig festgenommen, da er angegeben hatte, weitere Straftaten begehen zu wollen. Der Staatsschutz der Polizei Gelsenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.
